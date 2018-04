Taloussanomat

SAK:n tutkija pitää nykyisiä työtaisteluita varjonyrkkeilynä – ”Talouden kannalta halvempaa”





Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Työnantaja: Osa lakkostrategiaa





Pari päivää lakossa ja pariksi päiväksi takaisin töihin -lakot voivat häiritä toimintaa varsin merkittävällä tavalla.