Taloussanomat

Kiinan 5 suurinta pankkia porskuttavat – odotuksissa tälle vuodelle noin 7 prosentin tuloskasvu

Viisi Kiinan suurinta pankkia on kertonut vahvimmista alkuvuoden tuloksistaan sitten vuoden 2014, kun talouskasvu on parantanut marginaaleja.

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Taseeltaan maailman suurimman pankin, Industrial & Commercial Bank of Chinan tilikauden tulos kasvoi tammi–maaliskuussa neljä prosenttia.China Construction Bank, Agricultural Bank of Chinan, Bank of China ja Bank of Communications kertoivat myös vastaavista kasvuluvuista.Viiden suuren pankin yhteenlasketun tuloksen odotetaan nousevan tänä vuonna noin seitsemän prosenttia, ilmenee uutistoimisto Bloombergin kokoamista ennusteista. Viime vuonna kasvu ylsi noin neljään prosenttiin.Kiinan viidellä suurimmalla pankilla on hallussaan yhteensä yli kolmannes Kiinan 40 000 miljardin dollarin pankkisektorista.Isot kiinalaispankit hyötyvät sekä talouskasvusta että presidentti Xi Jinpingin toimista varjopankkitoimintaa vastaan, mikä pakottaa pienempiä pankkeja hakemaan rahoitusta isommilta.