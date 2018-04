Taloussanomat

Kiinteistöneuvos ärähtää asuntojen stailauksesta: ”Pelkkää mielikuvakauppaa” – Ostaja, tarkista nämä 3 asiaa

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy





”Totuus tulee raakana vastaan”

Stailauksella luodaan äkkiä se mielikuva, että jos pinta on hyvännäköistä ja kivaa, niin kaikki on hyvin. Joillekin tulee täytenä yllätyksenä, että yhtiön kustannuksiin pitää osallistua.





Kiinnitä huomiota näihin:

1. Yhtiön talousasiat

2. Remontit

3. Asumisen kulttuuri