Taloussanomat

Töihin haetaan ninjoja ja erilaisia guruja – mitä vikaa on perinteisissä tehtävissä?

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Hakijamäärät ovat ehkä 30–40 prosenttia suuremmat.

Höpöhöpöjutut saattavat karkoittaa hakijoita

Veitsininjaa ei haeta TE-sivuilla

Kukaan ei täytä kaikkia vaatimuksia

Hae, jos koet täyttäväsi edes muutaman vaatimuksen.