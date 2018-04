Armonaikaa enää runsas vuosi: jätevesilaki aiheuttaa vielä ryysiksen – ”Mökkiläiset eivät ole heränneet vieläkään”

Taloussanomat

Armonaikaa enää runsas vuosi: jätevesilaki aiheuttaa vielä ryysiksen – ”Mökkiläiset eivät ole heränneet vieläk

Aikaa enää ensi vuoden syksyyn saakka

Kuntalaiset eivät ole tiedostaneet asiaa uutisoinnista huolimatta.

”Joissakin kunnissa sallitaan, että kylmä vesi tulee saunaan ja lämmitetään padassa”