Taloussanomat

Valtava risteilijä Mein Schiff 1 jätti Turun telakan taakseen – katso kuvat ja video laivalta

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy





Mein Schiff 1 merkitsee alkusysäystä uuden sukupolven risteilyaluksille.

Kannelle on mahdutettu 380 metrin juoksurata





Suomalainen ”Timantti” erikoisuutena