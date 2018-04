Talotarvikkeiden osto tyssäsi luoton puutteeseen – mm. suomi äidinkielenä ja haja-asutusalueella asuminen vaikuttivat päätökseen

Taloussanomat

Talotarvikkeiden osto tyssäsi luoton puutteeseen – mm. suomi äidinkielenä ja haja-asutusalueella asuminen vaik

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Onhan se aikamoinen arvokysymys, jos esimerkiksi haja-asutusalueella asuminen heikentää oletettua maksukyvykkyyttä.

”Koko toimialaa koskeva asia”