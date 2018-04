Taloussanomat

Kuka tahansa voi löytää jalokiviä Suomessa – näistä paikoista kannattaa etsiä

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Myös rubiineja, safiireja ja smaragdeja

Helpompiakin paikkoja on mistä etsiä





Väyryneniittikin kelpaa koruihin





Timanttien etsintä kallista

Kiviä myydään messuilla ja netissä