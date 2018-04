Taloussanomat

Kesko aloittaa yt-neuvottelut – rakentamisesta ja talotekniikasta irtisanotaan

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Kauppakonserni Kesko aloittaa yhteistoimintaneuvottelut rakentamisen ja talotekniikan liiketoiminnoissa.Keskolta kerrotaan, että yt-neuvottelujen alkuvaiheessa arvio irtisanottavien määrästä on enintään 45 henkilöä.Rakentamisen ja talotekniikan toimialalla on toimintaa kahdeksassa maassa: Suomessa, Ruotsissa, Norjassa, Baltian maissa, Valko-Venäjällä ja Puolassa.Rakentamisen kaupassa Kesko toimii K-Raudan, Onnisen, Byggmakkerin, K-Senukain ja OMA:n brändeillä.– Nyt liiketoimintaa fokusoidaan entistä enemmän maakohtaisten toimintamallien huomioimiseksi, sillä toimialan strategisena tavoitteena on saavuttaa merkittävä asema Pohjois-Euroopan rakentamisen ja talotekniikan markkinoilla, Kesko muotoilee sähköpostivastauksessaan Taloussanomille.Kesko kertoo vuoden ensimmäisen osavuoden sujumisesta huomenna keskiviikkona.