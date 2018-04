Taloussanomat

Perhe osti rakennustarkastajalta tämän rakentaman omakotitalon – parin vuoden päästä paljastui karu totuus

Kun taloa myy rakennusinsinööri, jolla on kymmenien vuosien kokemus rakennustarkastajan ammatista ja hän on suunnitellut sekä rakentanut talon perheelleen, niin ostajan luotto on korkealla.