Taloussanomat

Asiakastieto ja UC yhdistyvät

Tietopalveluyhtiö Asiakastieto Group ja ruotsalainen tietopalveluyhtiö UC ovat sopineet yhdistymisestä. Yhdistymisen ehtojen mukaisesti Asiakastieto maksaa UC:sta kauppahinnan, jonka kokonaissuuruus on 339,8 miljoonaa euroa.Kauppahinta koostuu 98,8 miljoonan euron käteisvastikkeesta sekä 8 828 343 uudesta liikkeelle laskettavasta Asiakastiedon osakkeesta.Asiakastiedon tiedotteen mukaan UC:n nykyiset osakkeenomistajat tulevat omistamaan noin 36,9 prosenttia Asiakastiedon osakkeista järjestelyn toteutumisen jälkeen. Asiakastiedon nykyisille osakkeenomistajille jää noin 63,1 prosenttia.Asiakastiedon mukaan tavoitteena on arviolta vähintään 17 miljoonan euron vuosittaiset synergiaedut, joiden odotetaan toteutuvan täysimääräisinä vuoteen 2021 mennessä.Yhdistyminen on tarkoitus toteuttaa kuluvan vuosineljänneksen aikana. Se on ehdollinen Asiakastiedon ylimääräisen yhtiökokouksen päätökselle valtuuttaa hallitus päättämään suunnatusta osakeannista sekä toimivaltaisten kilpailuviranomaisten hyväksynnälle sekä muille tavanomaisille ehdoille.Sampo, Mandatum, Keva ja Kaleva, jotka omistavat yhteensä noin 26 prosenttia Asiakastiedon osakkeista, ovat sitoutuneet osallistumaan Asiakastiedon ylimääräiseen yhtiökokoukseen ja äänestämään hallituksen valtuutuksen puolesta, tiedotteessa kerrotaan.