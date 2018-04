Taloussanomat

Rakennusliitolta uusi lakkovaroitus: lakkopäiviä jo kesäkuulle saakka

23.4. 15:45

Rakennusliitto on antanut uuden lakkovaroituksen työehtosopimuskiistassa.

Nyt ilmoitetut lakkopäivät ulottuvat kesäkuulle asti.



Uudet lakot alkavat toukokuun 17. päivä ja päättyvät 22. päivä. Lisäksi lakkoja on ilmoitettu kesäkuun 1.–6. päiviksi. Viikonloppuisin ei kuitenkaan lakkoilla.



Rakennusliiton ja Rakennusteollisuus RT:n välisiä työehtosopimusneuvotteluja on käyty jo kuukausien ajan. Kiistassa on kyse pitkälti palkankorotuksista.



Nykyiset työehtosopimukset ovat päättyneet helmikuun lopulla.