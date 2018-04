Taloussanomat

Finnpulp aloittaa tehtaan suunnittelun Kuopioon – kiinalainen pehmopaperijätti lähti osakkaaksi

23.4. 14:49

Kuopioon kaavaillun Finnpulpin biotuotetehtaan perussuunnittelu on alkanut, yhtiö kertoo.

Nyt alkanut työ on esivaihe, jonka jälkeen on määrä tehdä lopullinen investointipäätös ensi vuonna. Yhtiön mukaan suunnitelmissa on maailman suurin pelkästään havupuun käyttöön perustuva biotuotetehdas.



Finnpulp kertoo, että se on laajentanut omistuspohjaansa ennen suunnittelun alkamista. Yhdeksi uudeksi omistajaksi on tullut Kiinan merkittävin pehmopaperivalmistaja Hengan International. Sen 11,7 miljoonan euron sijoitus oikeuttaa 36,5 prosenttiin Finnpulpin osakekannasta.