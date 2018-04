”Saasta, joka haisee pahalta”, ”onneton limanuljaska” – näin Rakennusliiton päällikkö luonnehtii lakkorikkureita

Taloussanomat

”Saasta, joka haisee pahalta”, ”onneton limanuljaska” – näin Rakennusliiton päällikkö luonnehtii lakkorikkurei

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

”En ole yksittäistä henkilöä nimitellyt”

Kehotettu pysymään asiassa