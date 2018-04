Taloussanomat

Pakotelistalle joutuneella Deripaskalla yhteys Norilsk Nickeliin – ”Liiketoiminta sujunut tavalliseen tapaan”

Pakotteiden kohteeksi joutunut miljardööri Oleg Deripaska omistaa sijoitusyhtiönsä kautta 48 prosenttia Rusalista, joka puolestaan omistaa 28 prosenttia Norilsk Nickelistä. Norilsk Nickel on Venäjän suurin kaivosyhtiö, jolla on tehdas Harjavallassa.

