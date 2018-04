Taloussanomat

Näin Fortumia on loattu Venäjällä - ”Juonii Suur-Suomea, voi katkaista tahallaan lämmöt, toimii Naton apurina.

Suomalainen

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

”Ajaa Suur-Suomea Uralille”





”Naton apuri ja agentti”

”Kontrolloi atomikaupunkeja”

”Palellutti synnytyssairaalan”

”Saarnaa russofobiaa”

”Venäläisjohtaja Yhdysvaltain asialla”

”Lobbaa miehiään aluejohtoon”





”Perii ylihintaa lämmöstä”

”Estää mielenosoitukset”

Vihjailuja oudoista rahansiirroista

”Opettaa ideologiaansa kouluissa”