Taloussanomat

Espoon Perkkaalle suunnitellaan tornihotellia ja liikekeskusta

Espoon Perkkaalle, lähelle Leppävaaraa, suunnitellaan isoa keskusta, johon on tulossa esimerkiksi tornihotelli, liikekeskus, toimistoja ja asuntoja.Hankkeen rakennusoikeus on noin 100 000 kerrosneliömetriä, Espoon kaupunki kertoo tiedotteessaan.Vertailun vuoksi esimerkiksi Helsingin Pasilaan rakenteilla olevan suuren Tripla-keskuksen kokonaislaajuus on noin 183 000 kerrosneliötä.Hatsinanpuistoksi nimetyn alueen rakennusten on tarkoitus olla ilmeeltään erilaisia. Toimisto- ja asuinrakennusten on tarkoitus olla korkeampia kuin liikekeskus, jonka ylimpiin kerroksiin tulee liikuntatiloja.Aiemmin alueelle oli suunnitteilla viihde-elämyskeskus SuperLifeLab, sittemmin alue kaavoitettiin Tiedon ja Rovion pääkonttoreita varten.Kummatkin suunnitelmat jäivät toteutumatta.