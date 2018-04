Taloussanomat

Länsi-Suomea julkaiseva Marva Media aloittaa yt-neuvottelut

Satakuntalainen mediayhtiö Marva Media aloittaa yt-neuvottelut, joiden arvioitu vähennystarve on 14 henkilötyövuotta.

Marva Media kustantaa Raumalla ilmestyvää Länsi-Suomi-sanomalehteä ja Raumalainen-kaupunkilehteä.Samalla yhtiö ilmoitti harventavansa lehtiensä ilmestymistahtia. Länsi-Suomen paperilehti ilmestyy ensi vuonna viisi kertaa viikossa ja Raumalainen kerran viikossa. Kaupunkilehden sivumäärää aiotaan lisätä tuntuvasti.– Ikävä kyllä rakenneuudistuksella on myös henkilöstövaikutuksia, ja joudumme kevään aikana käymään talossa yt-neuvottelut, Marva Median mediajohtaja Reima Numminen sanoo tiedotteessa.Länsi-Suomi on myös tehnyt aiesopimuksen Lännen Mediaan liittymisestä. Siitä on toukokuussa tulossa Lännen Median kahdestoista osakaslehti.Marva Media työllistää noin 115 ihmistä.