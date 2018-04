Taloussanomat

Tiedot tarkentuivat: Yli puolet Kelan työttömyysturvaa saaneista täyttänyt aktiivisuusehdon

Lähes 53 prosenttia Kelan maksamaa työttömyysturvaa saavista työttömistä on tämänhetkisten tietojen mukaan täyttänyt aktiivisuusehdon alkuvuonna, Kela kertoo tiedotteessaan.Ensimmäisen tarkastelujakson päättymisestä on nyt kulunut noin kaksi viikkoa. Tähän mennessä kerättyjen tietojen perusteella 99 700 työtöntä 188 680:stä on täyttänyt ehdon.Lukuun on laskettu mukaan myös ne, joilta ei ole edellytetty aktiivisuutta.Aktiivimallin edellyttämä ehto täyttyy, jos työtön on 65 maksupäiväjakson aikana 18 tuntia palkkatöissä, saa 241 euroa yrittäjätuloa tai on 5 päivää te-palveluiden järjestämissä palveluissa.Luvut ovat Kelan mukaan edelleen arvioita. Toukokuun alussa selviää, moniko Kelan etuutta saava sai päätöksen työttömyysetuuden määrän pienentämisestä.Näistä luvuista puuttuvat ne työttömät, jotka saavat ansiosidonnaista työttömyysturvaa. Heidän etuutensa maksamisesta vastaavat työttömyyskassat.