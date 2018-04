Fortum Venäjällä levinneistä väitteistä: ”Masinoitu useita tarkoituksellisen virheellisiä lokajuttuja” – syyt kaupallisia

Taloussanomat

Fortum Venäjällä levinneistä väitteistä: ”Masinoitu useita tarkoituksellisen virheellisiä lokajuttuja” – syyt

Otti yhteyttä Fortumiin

Emme näe järkevänä, että lähtisimme käymään tällaisen yksityishenkilön kanssa poliittista keskustelua