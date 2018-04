Taloussanomat

Harkitsetko asunto­sijoittamista? Näin monilla eri tavoilla voit saada nenillesi – ja tappion riski nousee kok

1.

Kymmenen vuotta sitten saattoi vielä saada sijoitusasuntoon pankilta 100 prosentin suoran rahoituksen, enää se ei ole mahdollista.

2.

Vuokrat eivät enää nouse inflaatiota, palkkoja ja asuntojen hintoja nopeammin.





3.

Riskit ovat korkeammat, parhaat tuotot on tehty ja kisa kovenee.

Eikä siinä vielä kaikki: pienet ja paikalliset asuntokuplat mahdollisia





Jo pitkään sijoittaneella vakuudet apuna

Varattomalle mahdotonta

Kun pankki arvioi maksukykyä, niin oikeastaan aina edellytetään lisävakuutta lakisääteisen minimin lisäksi.





Aggressiivista lainanottoa syytä harkita