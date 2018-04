Taloussanomat

Minna Helle pelkäsi lapsena kouluun menoa: ”Olen koko elämän ajan kerännyt itsevarmuutta”

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy





”En anna pelon viedä voittoa”

Asioita tekemällä ja onnistumisten kautta olen koko elämän ajan kerännyt itsevarmuutta.

”Koulussa menestyminen ei tarkoita kiltteyttä”





Työelämään siirtyminen oli shokki

Kympin tyttöön liitetään kiltteys, mutta ei koulussa menestyminen tarkoita kiltteyttä vaan kertoo enemmän ahkeruudesta ja taidoista.

”Olennaista on uskaltaa pyytää apua”





Kokemuksia tytöttelystä ja häirinnästä