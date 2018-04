Singaporen poliisi ratsasi entisen Nokia-pomon firman – Thomas Zilliacus: Taustalla erotetun työntekijän kiristysyritys

Taloussanomat

Singaporen poliisi ratsasi entisen Nokia-pomon firman – Thomas Zilliacus: Taustalla erotetun työntekijän kiris

Singaporen pörssiin listatun YuuZoo-yhtiön epäillään mahdollisesti loukkaavan maan arvopaperimarkkinalakia. Yhtiö on itse tiedottanut asiasta.IS tavoitti Thomas Zilliacuksen Singaporesta. Nykyään noin 23% yhtiöstä sijoitusyhtiönsä omistava sekä aikoinaan yrityksen toisena perustajana toiminut Zilliacus kertoo oman näkemyksesnsä siitä, miksi Singaporen poliisin talousrikosyksikkö teki etsinnän yhtiön toimitiloihin ja takavarikoi muun muassa tietokoneita ja Zilliacuksen passin.– Ketään ei ole syytetty vaan tutkimus tehtiin ilmiannon perusteella, Zilliacus kertoo.Hän avaa jutun taustaa kertomalla koko tapahtumasarjan lähteneen käyntiin yhden entisen työntekijän erottamisesta.– Viisi naistyöntekijäämme teki ilmoituksen talousosastolla työskennelleestä henkilöstä, sillä naistyöntekijöidemme mielestä hän kohteli heitä erittäin törkeällä tavalla. Yksi naistyöntekijä vei asian poliisille asti, Zilliacus kertoo.Zilliacus paljastaa, että työntekijän erottamispäivän iltana tämä soitti varatoimitusjohtajalle.– Hän ilmoitti, että jos hänelle ei makseta 50 000 dollaria, hän aloittaa firmamme mustamaalaamisen. Saimme häneltä myös sähköpostia ja olemme säilyttäneet viestit, Zilliacus kertoo.– Vaikka olemme kiristyksen uhri, ymmärrämme täysin, että viranomaisten on pakko tutkia kaikkia väitteitä, joiden takana voi olla joitain väärinkäsityksiä, Zilliacus huomauttaa.Thomas Zilliacus kertoo vielä firman myös ryhtyvän toimiin.– Olemme tehneet kyseisestä henkilöstä poliisille rikosilmoituksen ja olemme valmistelemassa oikeustoimia häntä vastaan, hän sanoo.Thomas Zilliacus kertoo, että Singaporessa poliisi toimii eri tavalla kuin Suomessa.– Täällä poliisi ei tarvitse oikeuden päätöstä vaan poliisi voi tulla koska tahansa tutkimaan. Poliisi painotti meille, ettei ketään syytetä mistään, nyt vain tutkitaan, Zilliacus sanoo.Zilliacus huomauttaa myös, että koska hän on hallituksen puheenjohtaja ja yrityksen perustaja, hänen passinsa otettiin talteen.– Kun tutkitaan, otetaan passi pois. Totta kai otamme tämän vakavasti, mutta painotan, ettei mitään väärää ole tapahtunut. Olemme palkanneet silti maan parhaimman juristin valmistelemaan vastinetta, Zilliacus sanoo.Singaporen talousrikosyksikkö CAD, jonka tehtävänä on tutkia ilmiantoa, on kuulustellut kuutta yhtiön työntekijää.– Yhtiömme toimii täydessä yhteistyössä CAD:n kanssa ja toivomme, että tutkimus saadaan nopeasti päätökseen, Zilliacus painottaa.