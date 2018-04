Motivus-kuntokeskuksia pyörittävä yhtiö velkasaneeraukseen – toimitusjohtaja: Ryhmäliikunta menettänyt rajusti suosiotaan

Taloussanomat

Motivus-kuntokeskuksia pyörittävä yhtiö velkasaneeraukseen – toimitusjohtaja: Ryhmäliikunta menettänyt rajusti

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Ohjattujen tuntien suosio romahti

Nyt kaikki katselevat ympärilleen, missä olisi se seuraava iso asia.

Polkuhinnat ovat vieneet asiakkaita





Yt:t vaikuttivat 13 työntekijään