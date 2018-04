Taloussanomat

Venäläisten ostobuumi teki täyskäännöksen – luopuvat nyt suomalaisista kiinteistöistä jopa tappiolla

Suomesta

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy





Ilta-Sanomat

Venäläiskauppojen





Väätänen

Moni

Mistä talouskasvu tulee, jos päätuotteet ovat öljy ja ydinvoimalat?