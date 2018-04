Taloussanomat

Aktiivimalliin tulee kaksi tärkeää muutosta: Katso päivitetty viiden kohdan lista – näin vältyt leikkurilta

Konkreettisin

Toinen suora

1. 18 tuntia palkkatöitä – ei muutoksia

2. Yrittäjänä 241 euron tulot – ei muutoksia

3. Viisi päivää te-toimiston palveluissa – lisäresursseja te-palveluihin sekä omaehtoisen opiskelun parantaminen

4. Viisi päivää muiden toimijoiden palveluissa – myös muiden tahojen järjestämät palvelut hyväksytään

5. Viisi päivää rekrytointikokeilussa – ei muutoksia