Taloussanomat

Kommentti: Keskieläke jopa 4 800 e/kk – Portugalin veropakolaisista on silti turha närkästyä





Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

1. Etelään muuttaneita on vain vähän – veromenetykset nappikauppaa

2. Suomalaiset päättäjät ovat sallineet verosuunnittelun

Lakiin jätetty porsaanreikä mahdollistaa verojen väistämisen.

3. Suuret eläkkeet maksetaan yleensä Suomeen

Espanjaan muuttaneiden naisten keskieläke on 1 300 euroa kuussa.