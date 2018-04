Taloussanomat

5 keinoa, joilla pidät mielenterveytesi kunnossa työelämässä

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

1) Pidä työaika kohtuullisena

2) Pyri tasapainoiseen elämään

3) Tunnista uupumisen syyt

4) Kerro, miltä sinusta tuntuu

5) Vaihda työpaikkaa