Renault nostaa omistusosuuttaan Ladasta

Omistusosuus nousee, kun Renault muuntaa Avtovazin 1,3 miljardin euron velat osakkeiksi.Velkojen muunto osakkeiksi tarkoittaa käytännössä investointia Avtovaziin.Avtovaz kävi lähellä konkurssia Venäjään kohdistuvien talouspakotteiden halvaannutettua autokaupan. Viime vuonna autojen myynti lisääntyi kuitenkin 12 prosenttia Venäjän talouden käännyttyä nousuun. Ladoja kävi kaupaksi 17 prosenttia enemmän kuin toissa vuonna.Pääomistajana Avtovazissa on yhteisyritys Rostec, jonka osakkaana on Renaultin lisäksi Venäjän valtio. Renaultin osuus Rostecista nousee 61 prosenttiin ja Rostecin osuus Avtovazista 83 prosenttiin.Avtovaz valmistaa Ladojen lisäksi Dacioita. Dacia on Renaultin halpamerkki.