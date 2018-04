Taloussanomat

Suomi saattaa sanoa irti verosopimuksen Portugalin kanssa

Hallitus päättää torstaina, antaako se asiaa koskevan esityksen eduskunnalle.Taustalla on Portugalin viivyttely uuden verosopimuksen toimeenpanossa. Suomi on pyrkinyt uudella sopimuksella tukkimaan porsaanreiän, joka mahdollistaa yksityisen alan eläkkeiden nostamisen verovapaana Portugalissa. Käytäntö on houkutellut Portugaliin useita entisiä yritysjohtajia.Suomi ja Portugali allekirjoittivat uuden verosopimuksen jo puolitoista vuotta sitten. Portugalin parlamentti ei ole käsitellyt sopimusta, joten sitä ei ole saatu voimaan.Irtisanominen koskisi nykyistä, vuonna 1970 solmittua verosopimusta. Sopimukseton tila tarkoittaisi, että Suomi voisi verottaa yksityisen alan eläkkeitä kansallisen lain pohjalta.Irtisanominen tulisi voimaan ensi vuoden alusta. Suomi pyrkii esityksellään nopeuttamaan uuden sopimuksen käsittelyä Portugalissa.