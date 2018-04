Taloussanomat

Masennus ajaa pois työelämästä – sosiaalityöntekijöillä muita useammin masennuslääkitys

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Pitkä työpäivä lisää masennusriskiä

Nuorten helpompi palata töihin

Masennus voi muuttaa persoonallisuutta vähemmän tunnolliseksi.