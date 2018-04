Taloussanomat

Nordea: Suomalaisyhtiöt aiempaa vähemmän riippuvaisia Venäjästä

Ne kärsivät Yhdysvaltain Venäjä-pakotteista luultavasti varsin vähän, arvioivat Nordean aamuraportin kirjoittaneet analyytikot.Nordean mukaan suomalaiset pörssiyhtiöt ovat viime vuosina pienentäneet Venäjä-riippuvuuttaan huomattavasti. Suuryhtiöistä suurin Venäjä-riippuvuus on Fortumilla, jonka liikevoitosta noin kolmannes tulee Venäjältä.Nokian Renkaiden Venäjä-kytkös on enää vajaan 20 prosentin suuruinen, vaikka suurin osa tuotannosta sijaitseekin itänaapurissa.YIT:llä Venäjän-liiketoiminta kattaa noin 10 prosenttia liikevaihdosta. Aspon Venäjä-liikevaihto on noin kolmannes.Sanktiouutinen sai Nordean mukaan sijoittajat vetäytymään Venäjän osakkeista joukolla. Venäjällä toimivat suomalaisyhtiötkin saivat osansa myyntipaineesta. Esimerkiksi Nokian Renkaiden osake laski eilen 2,9 prosenttia ja Fortumin 1,7 prosenttia.