Autotehdas paukautti asuntojen hinnat pilviin Uudessakaupungissa: nousua jopa 30 prosenttia kahdessa vuodessa

Odotuksena on, että jo muutamia vuosia autotehtaalla työskennelleet ja kaupunkiin kotiutuneet alkaisivat ostaa perheasuntoja, Meder kertoo.

Sijoittajat ostavat

Kun jotain tulee vuokrattavaksi, hakemusten tulva on ihan mahdoton. Tarvitsijoita on todella paljon.

Vuokra-asunnot viedään käsistä