Taloussanomat

Kehysriihi alkaa huomenna – OP:n pääekonomisti: Hallitus on hyötynyt suhdanteesta

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Velkasuhde on pienentynyt

Veroaste ei ole noussut

Työllisyysaste on kohentunut

Vienti vetää