Taloussanomat

Amazon Freshin uskottiin mullistavan ruoan verkkokaupan – testasimme palvelua New Yorkissa

Näin toimii Amazon Fresh

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy





Kaipaan silti välittömästi lähimarkettini runsasta tuorekalatiskiä ja muutenkin vapautta valita tuotteet itse.