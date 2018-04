Taloussanomat

Näin paljon Suomesta maksetaan sosiaaliturvaa ulkomaille – haamuasukkaita tulee ilmi joka kuukausi

Viron osuus oli viime vuonna ylivoimainen, noin 3,2 miljoonaa (kotihoidontuki 1,2 miljoonaa). Seuraavana tulevat Puola ja Kreikka.

Aukko järjestelmässä mahdollistaa huijaukset

Tiedossa on, että osoitetietoja käytetään väärin.

Huijaustapauksia tulee ilmi Kelassa

On myös suomalaisia, joilla oikeus etuuteen on päättynyt, mutta sen maksua jatketaan esimerkiksi henkilön maastamuuton tai työllistymisen jälkeen.