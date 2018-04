Taloussanomat

Valtioneuvosto hyväksyi Nord Stream 2 -kaasuputkien rakentamisen

Suostumus on pantavissa täytäntöön muutoksenhausta huolimatta ja se on voimassa 50 vuotta.

Valtioneuvosto on tänään antanut suostumuksen Nord Stream 2 -kaasuputkihankkeelle.Suostumus on pantavissa täytäntöön muutoksenhausta huolimatta ja se on voimassa 50 vuotta. Sveitsiläinen Nord Stream 2 AG -projektiyhtiö rakentaa maakaasua kuljettavan putkijärjestelmän ja toimii sen operaattorina.Hankkeen aikana rakennetaan kaksi merenalaista 1 220 kilometrin pituista kaasuputkea Venäjän ja Saksan välille. Putket kulkevat matkasta 374 kilometriä Suomen talousvyöhykkeellä.Putket on tarkoitus laskea vuosina 2018–2019 ja putkilinjat suunnitellaan otettavaksi kaupalliseen käyttöön vuoden 2020 alussa.Etelä-Suomen aluehallintovirasto käsittelee vesilain mukaisen luvan putkilinjojen rakentamiseen ja käyttöön. Nord Stream 2 AG odottaa lupapäätöstä seuraavien viikkojen aikana.Yhtiö kertoo saaneensa jo tarvittavat luvat Saksassa. Kansallisten lupamenettelyjen muissa kolmessa putkilinjan reitin varrella olevissa maissa, Ruotsissa, Venäjällä ja Tanskassa, kerrotaan etenevän suunnitelmien mukaisesti.