Finanssiala: Uusi euribor-järjestelmä tulossa käyttöön ensi vuonna

Uudistusta yritetty jo yli viisi vuotta

Markkinakorkojen euribor-järjestelmään on laadittu uudet muutokset, jotka pyritään ottamaan käyttöön ensi vuoden aikana, kertoo Finanssiala ry (FA) tiedotteessaan.Uuden niin sanotun hybridijärjestelmän on kehittänyt Euroopan rahamarkkinainstituutti Emmi.Järjestelmässä euriborit perustuisivat ensisijaisesti pankkien tekemiin kauppoihin rahamarkkinoilla, minkä lisäksi apuna voitaisiin käyttää muuta markkinainformaatiota.Jos toteutuneita kauppoja ei olisi riittävästi, voitaisiin toissijaisesti käyttää valmiita laskenta-algoritmeja, jotka perustuvat esimerkiksi aiempien päivien kauppoihin. Viimesijaisena keinona voitaisiin käyttää muuta tarjolla olevaa markkinainformaatiota, kuten asiantuntijanäkemyksiä markkinoiden vallitsevasta korkotasosta, FA kertoo.Emmi on julkaissut lisätietoja uudesta mallista raportissaan, jossa instituutti pyytää vielä kommentteja uudistuksesta.Euribor-järjestelmää on yritetty uudistaa jo yli viiden vuoden ajan manipulointitapausten vuoksi.Manipulointitapausten seurauksena viranomaiset ovat laatineet uudet ohjeistukset viitekorkojen määräytymiseen. Tällä hetkellä euriborit perustuvat noteerauksiin, jotka ovat euribor-paneelissa mukana olevien 20 pankin näkemyksiä markkinoiden vallitsevasta korkotasosta.Ensimmäinen yritys uudistaa euribor-järjestelmää kariutui viime vuonna. Tuolloin Emmi joutui FA:n mukaan toteamaan, että pelkästään rahamarkkinakauppoihin perustuva menetelmä ei ollut toteuttamiskelpoinen.Emmi on Belgian lain alla toimiva voittoa tavoittelematon yhdistys, jonka jäseninä on eurooppalaisia pankkiyhdistyksiä. Suomesta jäsenenä on Finanssiala ry.