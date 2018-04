Taloussanomat

Dieselautojen suosio laskee Saksassa

4.4. 14:35

Dieselautojen osuus laski 9,2 prosenttiyksikköä maaliskuussa vuodentakaisesta.

Dieselmoottoriautojen markkinaosuus Saksan automarkkinoilla on jatkanut laskuaan. Saksan autorekisterikeskuksen tilaston mukaan maaliskuussa myydyistä uusista autoista 31,4 prosenttia oli dieseleitä. Viime vuoden maaliskuusta osuus on laskenut 9,2 prosenttiyksikköä.



Taustalla on tuomioistuimen helmikuinen päätös, joka antoi paikallisviranomaisille luvan kieltää dieselautoilta pääsy kaupunkien keskustoihin. Päätöksen tavoitteena on rajata pienhiukkasten ja typpioksidin päästöjä.



Hallitus on pyrkinyt torjumaan kieltojen leviämisen, mutta pelkkä uhka on vähentänyt dieseleiden kysyntää ja syössyt käytettyjen dieselautojen hinnat laskuun.



Uusien autojen myynti nousi vuoden ensimmäisellä neljänneksellä 4 prosenttia. Päästöskandaalissa ryvettynyt Volkswagen kasvatti myyntilukujaan 7,2 prosenttia.