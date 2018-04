Taloussanomat

Kiina uhkaa amerikkalaistuotteisiin kohdistuvilla vastatoimilla

4.4. 2:51

Yhdysvallat julkisti aiemmin ehdotelmansa tuotteista, joihin kohdistettaisiin tuontitulleja.

Kiina on tuominnut voimakkaasti Yhdysvaltain ehdotelman tuontitulleista ja sanoo olevansa valmis amerikkalaistuotteisiin kohdistuviin vastatoimiin. Asiasta kertoo Kiinan uutistoimisto Xinhua lainaten Kiinan kauppaministeriötä.



Yhdysvallat julkisti varhain keskiviikkona Suomen aikaa ehdotelman kiinalaistuotteista, joihin kohdistettaisiin tuontitulleja 50 miljardin eli noin 40,6 miljardin euron edestä. Listalla on noin 1 300 tuotetta. Lista on vielä viimeistelemättä.