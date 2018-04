Taloussanomat

Olisiko sinusta myyjäksi? Katso 10 tärkeintä ominaisuutta – positiivisuus ei ole yksi niistä





Talouskasvun piristyminen lisää kysyntää tuotteille ja palveluille ja myös niiden myyjille. Työ- ja elinkeinoministeriön tuore ammattibarometri osoittaa, että myyntiedustajille on eri puolilla Suomea paljon työtä tarjolla.Millaisia taitoja myyntityön ammattilainen tarvitsee? Koulutus.fi-sivusto kävi läpi joukon myyntialan työpaikkailmoituksia kartoittaakseen, mitä taitoja ja ominaisuuksia vaativampaa, kuten esimiestason myyntityötä tarjoavat työnantajat eniten arvostavat.Ykköseksi nousi kokemus ja näytöt työstä. Kieli, äidinkieli ja englanti oli myös erityisen tärkeä, ja englannin kieli nousi vielä suomeakin arvostetummaksi.Paljon perään kuulutettu positiivisuus ei yltänyt aivan kärkikymmenikköön, mutta oma-aloitteisuus ja itsenäinen työote nousivat silti korkealla työnantajien arvostuksissa.1. Myyntikokemus / näytöt myyntityöstä, 79 %2. Englannin kieli, 69 %3. Suomen kieli, 55 %4. Relevantti koulutustausta, 50 %5. Yrityksen toimialan tuntemus, 48 %6. Kommunikointitaidot, 45 %7. Oma-aloitteisuus ja itsenäinen työote, 38 %8. Tuloshakuisuus, 31%9. Ratkaisukeskeisyys, 31 %10. Luonteva toimiminen asiakasrajapinnassa, 29 %Selvityksessä oli mukana 42 työpaikkailmoitusta. Niiden tehtävänimikkeitä olivat account manager, asiakaspäällikkö, asiakkuuspäällikkö tai vastaava. Ilmoitukset julkaistiin helmi- ja maaliskuussa, ja ne on kerätty työpaikkailmoituksia julkaisevien internetsivustojen hakupalveluista.Hieman yllättävänä voidaan pitää, että ominaisuuksista positiivisuus sijoittui vasta sijalle 12. Se ei mahtunut Top 10 -listalle.Koulutus.fi on koulutussivusto, jonka asiakkaita ovat koulutusalan yritykset ja laitokset. Se on osa koulutushakusivustoja tarjoavaa EMG – Educations Media Groupia.