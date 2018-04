”Jos olet työtön, olemme entistä kiinnostuneempia” – tamperelaisyritys rekrytoi työttömiä ja mieluusti yli 50-vuotiaita

Taloussanomat

”Jos olet työtön, olemme entistä kiinnostuneempia” – tamperelaisyritys rekrytoi työttömiä ja mieluusti yli 50-

Näen ihmisen mahdollisuudet

Porukallamme on yhteensä 400 vuotta työkokemusta. Se voi olla enemmän kuin vaikkapa yrityksessä, jossa työskentelee sata nuorta.

Pieniä ja isoja palkintoja

Helpompaa elää