Suomalaisyrityksen tarina päättyi konkurssiin: Sauvakävelijöiden suosikista tuli huippu-urheilijoiden sponsori – ”One Waylle etsitään ostajaa”

Suomalaisyrityksen tarina päättyi konkurssiin: Sauvakävelijöiden suosikista tuli huippu-urheilijoiden sponsori

Yllä olevalla arkistovideolla One Way kertoo Virpi Kuitusen nimellä lanseeratusta mallistosta.

Mestarien matkassa

Oman uran huippuhetkiä ovat olleet urheilijoiden voitot, kun he ovat kävelleet maaliin One Way Sportin varusteissa.

Myötätuuli heikkenee





Haastava bisnes

Omillaan pärjäsi aikansa. Se vaati täydellistä omistautumista yritykselle ja nöyrää kenttätyötä. Hyvä tuote oli kaiken avain.