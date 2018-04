Taloussanomat

Jopa koko perintö voi huveta kuluihin, eikä sekään aina riitä

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy





Pahoinpitely kirkon portailla

Kun isä kuolikin, veli moitti toista. Syynä oli, että ambulanssikyyti elossa olisi tullut halvemmaksi kuin ruumisauto.

Pesänjakaja sukkuloi kuin valtakunnansovittelija





Tasajako voi viedä talolta arvon

Ennätys, josta olen kollegoilta kuullut, on yli 40 perinnönjakokokousta.

Oikeuskäsittelyyn voi mennä vuosia