Taloussanomat

Kun mökistä tekee kodin, säästää reippaasti kiinteistöverossa – kunta voi kuitenkin estää muutoksen

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mikkeli arvioi tilanteet tapauksittain

Arvioimme tapauskohtaisesti täyttääkö rakennus asumisen vaatimukset.

Kuntalaisia on kohdeltava yhdenvertaisesti

Verottaja palkitsee

Alla olevalla ISTV:n videolla esitellään suomalaisten näkemys parhaasta kesämökistä sekä parhaat mökkikunnat.