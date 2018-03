Taloussanomat

Aktiivileikkuri osuu yli puoleen Kelan tukia saavista – katso kotikuntasi tilanne

Luhangassa Kelan työttömyystuki on pienemässä 90 prosentilla, Punkalaitumella 16 prosentilla. Listasta näet kaikkien Suomen kuntien luvut.

Kuntakohtaiset

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy