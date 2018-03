Taloussanomat

Fennia aloittaa yt-neuvottelut Contact Centerissä

Fennia aloittaa yt-neuvottelut Contact Centerissä 28.3. 11:11

Fennian palvelukeskus eli Contact Center -yksikkö aloittaa huhtikuun alussa yt-neuvottelut.

Tarkoitus on yhtiön mukaan uudistaa toimintaa.



– Yhteistoimintaneuvottelujen tavoitteena on parantaa entisestään Contact Centerin asiakaspalvelua henkilöasiakkaiden puhelin- ja verkkopalveluiden osalta, Fennian tiedotteessa kerrotaan.



Contact Centerin asiakaspalvelua koskeva yt-neuvottelu alkaa 3. huhtikuuta. Neuvottelujen piirissä on 80 henkilöä. Yt-neuvottelut voivat johtaa arviolta enintään kymmenen henkilön vähennyksiin



Vakuutusväen Liitto tiedottaa pitävänsä Fennian toimintaa vastuuttomana ja henkilöstön kannalta kuormittavana.