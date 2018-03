Taloussanomat

Aktiivimallin ensimmäinen tarkastelujakso ohi – AL: Korvauksia leikataan yli puolelta Kelan tukia saavista

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

https://www.is.fi/taloussanomat/art-2000005573876.html

Otsikon alla olevalla videolla aktiivimalli pähkinänkuoressa.

Aktivoitumisessa

Iskeekö aktiivimallin leikkuri sinuun? Entä miten aktiivisuusvelvoitteen täyttäminen onnistui? Keskustele ja kommentoi. Voit myös ottaa meihin yhteyttä kertoaksesi kokemuksia osoitteessa taloussanomat@sanoma.fi http://taloussanomat@sanoma.fi .