Taloussanomat

SVT: Postnord lähti Ruotsissa iskuun Kiina-nyssyköitä vastaan – onnistunut vain puolittain

Yllä olevalla ISTV:n videolla on kuvattuna Kiinasta lähetettyjen pakettien käsittelyä Suomessa Postin Helsingin jakelukeskuksessa.

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy