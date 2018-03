Taloussanomat

Suomen Pankki tulouttaa valtiolle 104 miljoonaa

Suomen Pankki maksaa viime vuodelta valtiolle 104 miljoonaa euroa. Edellisenä vuonna keskuspankki tuloutti valtiolle 91 miljoonaa euroa.Tuloutus on enemmän kuin pääsäännön mukainen puolet, sillä Suomen Pankin vakavaraisuus on riittävä kattamaan pankin tehtävien hoitamisesta johtuvat riskit.Tilikauden 2017 tulos oli varausten jälkeen 156 miljoonaa euroa, mikä oli edellisvuoden 131 miljoonaa korkeampi. Yleis- ja reaaliarvovarausta pankki kartutti yhteensä 102 miljoonalla eurolla. Rahapoliittisista operaatioista johtuvien tappioiden varalle tehtiin lisäksi 1,2 miljoonan euron suuruinen varaus.Riskien kattamiseksi tehtyjä varauksia on yhteensä 4,0 miljardia euroa, mikä on edellisvuoden 3,9 miljardia enemmän.Suomen Pankin tuotot koostuvat pääasiassa setelistön ja eurojärjestelmän rahapolitiikan erien korkotuotoista sekä valuuttavarannon ja muun oman rahoitusvarallisuuden sijoitustuotoista. Vuoden 2017 korkokate oli 567 miljoonaa euroa, kun se vuonna 2016 oli 469 miljoonaa euroa.Suomen Pankki kattaa tuotoillaan toimintansa kulut ja varaukset. Toimintakulut ilman setelihankintoja olivat 90 miljoonaa euroa. Toimintakuluihin sisältyvät henkilöstökulut olivat 47 miljoonaa, josta Suomen pankin osuus oli 31,5 miljoonaa ja Finanssivalvonnan 15,5 miljoonaa.